Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1230/1420 мм
- Высота до сиденья480/670 мм
- Ширина700 мм
- Глубина530/580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул №16
Скамейка Классик с подлокотниками
Скамейка Французская лоза с подлокотником
Шезлонг Гаити
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Стационарные опоры для офисных кресел
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
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