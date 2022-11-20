Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1150/1325 мм
- Высота до сиденья575/750 мм
- Ширина665 мм
- Глубина490/550 мм
- Вес22,7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Бонд
Стул Бонд-лифт
Стул Клио
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Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
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