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          Фотография Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый

          4.9
          Оптовая цена
          от 22 490 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
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          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый

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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья470/550 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина550 мм
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1280/1360 мм

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