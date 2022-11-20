Характеристики товара
Описание
Кресло «Нео 2» подходит тем, кто целыми днями просиживает перед компьютером и ощущает, связанное с этим напряжение в спине.
- Механизм качания: с фиксацией в вертикальном положении;
- Ролики: полиуретан;
- Минимальная высота кресла: 1200 мм;
- Подлокотники: с подлокотниками;
- Подголовник: с подголовниками.
- 64x35x79 (14.90 кг) - 1 уп.
Основные характеристики
- Высота1320 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Материалискусственная кожа, кожзам
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Максимальная нагрузка120 кг