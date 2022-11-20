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Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа - фото 1Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа - фото 2Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа - фото 3Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа - фото 4Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа - фото 5

Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Нео 2» подходит тем, кто целыми днями просиживает перед компьютером и ощущает, связанное с этим напряжение в спине.

  • Механизм качания: с фиксацией в вертикальном положении;
  • Ролики: полиуретан;
  • Минимальная высота кресла: 1200 мм;
  • Подлокотники: с подлокотниками;
  • Подголовник: с подголовниками.
Габариты и вес упаковок


  • 64x35x79 (14.90 кг) - 1 уп.
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Основные характеристики

  • Высота1320 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалискусственная кожа, кожзам
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Максимальная нагрузка120 кг

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