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Кресло Копенгаген Тренд - фото 1

Кресло Копенгаген Тренд

13 оценок
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Скамья трехместная Линда

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 9,5 кг
Габариты упаковки: 64 х 65 х 14 см

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес7 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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