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Кресло кожаное "амелия" коричневое

Артикул: CH-052-130
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Амелия» - роскошное кресло из натуральной кожи в стиле арт-деко.Для этой модели используется лицевая кожа буйвола элитного качества.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями, которые не забивают поры материала и кожа «дышит». Каркас и ножки изготовлены из твердой древесины акации.Кресло имеет съемное сиденье, что облегчает уход за ним.Удобная спинка анатомической формы плавно перетекает в подлокотники. Это позволяет расположиться в кресле максимально комфортно.Обивка украшена декоративными строчками и мебельными гвоздиками.Амелия способна украсить гостиную или кабинет и придать интерьеру интеллектуальную наполненность.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Вес34 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИндия

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