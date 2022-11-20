Характеристики товара
Описание
«Амелия» - роскошное кресло из натуральной кожи в стиле арт-деко.Для этой модели используется лицевая кожа буйвола элитного качества.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями, которые не забивают поры материала и кожа «дышит». Каркас и ножки изготовлены из твердой древесины акации.Кресло имеет съемное сиденье, что облегчает уход за ним.Удобная спинка анатомической формы плавно перетекает в подлокотники. Это позволяет расположиться в кресле максимально комфортно.Обивка украшена декоративными строчками и мебельными гвоздиками.Амелия способна украсить гостиную или кабинет и придать интерьеру интеллектуальную наполненность.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина650 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Вес34 кг
- Материалкожа
- Материал ножекмассив бука
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИндия