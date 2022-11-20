Товар в корзине. Перейти
Кресло кожаное "амелия" зеленое - фото 1Кресло кожаное "амелия" зеленое - фото 2Кресло кожаное "амелия" зеленое - фото 3

Кресло кожаное "амелия" зеленое

Артикул: CH-052-131
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло кожаное "амелия" коричневое
Кресло кожаное "амелия" коричневое
Следующий Кресло кожаное "коломбо" бордовое
Кресло кожаное "амелия" коричневое

Характеристики товара

Описание

«Амелия» - роскошное кресло из натуральной кожи в стиле арт-деко.Для этой модели используется лицевая кожа буйвола элитного качества.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями, которые не забивают поры материала и кожа «дышит». Каркас и ножки изготовлены из твердой древесины акации.Кресло имеет съемное сиденье, что облегчает уход за ним.Удобная спинка анатомической формы плавно перетекает в подлокотники. Это позволяет расположиться в кресле максимально комфортно.Обивка украшена декоративными строчками и мебельными гвоздиками.Амелия способна украсить гостиную или кабинет и придать интерьеру интеллектуальную наполненность.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Вес34 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИндия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Диван - кровать TorontoНастоящее фото товара Диван - кровать Toronto, произведённого компанией ChiedoCover
от119 390
Оптовая цена
36

Диван - кровать Toronto

Настоящее фото товара Диван Лиатрис, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
89

Диван Лиатрис

Настоящее фото товара Диван Бруни тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от92 750
Оптовая цена
98

Диван Бруни тик-так

Настоящее фото товара Диван Родео большой, произведённого компанией ChiedoCover
от126 490
Оптовая цена
91

Диван Родео большой

Настоящее фото товара Диван Довиль большой, произведённого компанией ChiedoCover
от110 690
Оптовая цена
75

Диван Довиль большой

Настоящее фото товара Диван Сабаль, произведённого компанией ChiedoCover
от100 120
Оптовая цена
64

Диван Сабаль

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
59

Диван Банжо

Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
от114 490
Оптовая цена
31

Диван большой Нортон

Настоящее фото товара Диван большой Нортон эко, произведённого компанией ChiedoCover
от89 950
Оптовая цена
53

Диван большой Нортон эко

Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от122 850
Оптовая цена
56

Диван большой Марракеш

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена
57

Стул Signal august velvet, серый

Настоящее фото товара Стул Ричард, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
95

Стул Ричард, венге

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
98

Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки

Стул АлфонсоНастоящее фото товара Стул Алфонсо, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
81

Стул Алфонсо

В наличии 2 шт.
Стул Престиж бордоНастоящее фото товара Стул Престиж бордо, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
43

Стул Престиж бордо

Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотныйНастоящее фото товара Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 100
Оптовая цена
80

Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный

В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела диваны премиум класса

Диван кожаный "хадсон" коричневыйНастоящее фото товара Диван кожаный "хадсон" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
176 000
13

Диван кожаный "хадсон" коричневый

Кресло кожаное "розери" коричневоеНастоящее фото товара Кресло кожаное "розери" коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
95 700
10

Кресло кожаное "розери" коричневое

Кресло кожаное "розери" черноеНастоящее фото товара Кресло кожаное "розери" черное, произведённого компанией ChiedoCover
95 700
13

Кресло кожаное "розери" черное

Кресло кожаное "бернард" бордовоеНастоящее фото товара Кресло кожаное "бернард" бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
108 000
11

Кресло кожаное "бернард" бордовое

Кресло кожаное "бернард" черноеНастоящее фото товара Кресло кожаное "бернард" черное, произведённого компанией ChiedoCover
108 000
9

Кресло кожаное "бернард" черное

Кресло кожаное "делмар"оранжевое Настоящее фото товара Кресло кожаное "делмар"оранжевое , произведённого компанией ChiedoCover
98 000
14

Кресло кожаное "делмар"оранжевое

Кресло кожаное "делмар" бордовоеНастоящее фото товара Кресло кожаное "делмар" бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
98 000
10

Кресло кожаное "делмар" бордовое

Кресло кожаное "коломбо" коричневоеНастоящее фото товара Кресло кожаное "коломбо" коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
92 000
10

Кресло кожаное "коломбо" коричневое

Диван кожаный "чарльз" черныйНастоящее фото товара Диван кожаный "чарльз" черный, произведённого компанией ChiedoCover
166 000
7

Диван кожаный "чарльз" черный

Товар в корзине

Кресло кожаное "амелия" зеленое
Кресло кожаное "амелия" зеленое
95 000
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена
57

Стул Signal august velvet, серый

Настоящее фото товара Стул Ричард, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
95

Стул Ричард, венге

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
98

Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки

Стул АлфонсоНастоящее фото товара Стул Алфонсо, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
81

Стул Алфонсо

В наличии 2 шт.