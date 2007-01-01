Характеристики товара
Описание
Кресло “Честер” — это легендарная мебель из износостойкой кожи буйвола в темном оттенке, изготовленная в Индии из премиальных материалов. Матовая кожа изделия с эффектом неравномерного окрашивания — результат особой выделки и признак высочайшего качества. В дизайне мебели мы сохранили характерные черты английского стиля: - каретную стяжку, украшенную декоративными гвоздиками; - "подлокотники-свитки”, расположенные на одной высоте со спинкой; - невысокие ножки, выполненные, как и каркас кресла, из натурального дерева акации. В нашей коллекции нет двух одинаковых изделий. Уникальные предметы мебели позволяют создавать неповторимые интерьеры в классическом или современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Цветзеленый