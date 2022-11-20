Характеристики товара
Описание
Кресло «Розери» напоминает цветок удивительной красоты…Оно эргономично и невероятно удобно, а благодаря изящным размерам, легко вписывается в небольшие помещения: кабинет, гостиную, холл.Кресло сделано в Индии из натуральной кожи буйвола, причем для кресла использовались лучшие куски элитной лицевой кожи.Такому материалу свойственны мелкие потертости, укусы насекомых и небольшие шрамы присущие животному. Они не считаются дефектами и придают коже естественное, природное лицо.Кожа окрашена натуральными, проникающими красителями. Такая кожа «дышит», создавая максимум комфорта.Для кресла используется технология градиентного окрашивания. Цвет становится глубокий, насыщенный, переливающийся.В процессе окрашивании, кожу искусственно состаривают. Розери выглядит антикварным, а время лишь усиливает роскошь старины.Каркас и ножки кресла изготовлены из тропической акации, относящейся к твердым породам дерева. Поэтому Розери - символ прочности, надежности и качества и с честью выдержит десятилетия ежедневного использования.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Вес39 кг
- Материалкожа
- Материал ножекмассив бука
- Цветчерный
- Страна изготовленияИндия