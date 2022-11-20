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Кресло Кристи оливковое

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Кресло Карнавал сиреневое + синее

Характеристики товара

Описание

Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной вертикальной строчкой. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Высота подлокотников от пола составляет 61,5 см.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 72*70*60
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,302

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья478 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья375 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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