Характеристики товара
Описание
Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной вертикальной строчкой. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Высота подлокотников от пола составляет 61,5 см.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 72*70*60
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,302
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья478 мм
- Высота спинки450 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Вес6.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки15.50 кг