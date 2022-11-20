Товар в корзине. Перейти
Кресло Кристи синее - фото 1Кресло Кристи синее - фото 2Кресло Кристи синее - фото 3Кресло Кристи синее - фото 4Кресло Кристи синее - фото 5Кресло Кристи синее - фото 6Кресло Кристи синее - фото 7Кресло Кристи синее - фото 8

Кресло Кристи синее

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Кристи оливковое
Кресло Кристи оливковое
Следующий Кресло Шелфорд светло-розовое
Кресло Кристи оливковое

Характеристики товара

Описание

Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной вертикальной строчкой. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Высота подлокотников от пола составляет 61,5 см.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 72*70*60

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,302

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья478 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
13

Столовая группа на 6 персон, синяя

Столовая группа на 2 персоныНастоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Столовая группа на 2 персоны

Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Столовая группа

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
140
Оптовая цена
7

Куверт Журавинка на 2 прибора

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Другие товары из разделаподборки
Кресло Шелфорд травяноеНастоящее фото товара Кресло Шелфорд травяное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99051
29 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Шелфорд травяное

В наличии 29 шт.
Кресло Шелфорд синееНастоящее фото товара Кресло Шелфорд синее, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29060
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Шелфорд синее

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают
Чехол 36Настоящее фото товара Чехол 36, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
14

Чехол 36

Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Чехол 34Настоящее фото товара Чехол 34, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 34

Подстолье стальное Краб одинарныйНастоящее фото товара Подстолье стальное Краб одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Подстолье стальное Краб одинарный

Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
20 49051
40 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Бруклин 55 x 55 золото

В наличии 8 шт.
Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

В наличии 265 шт.
Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард , произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
15

Одеяло шерстяное Жаккард

Подушка синтепонНастоящее фото товара Подушка синтепон, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
9

Подушка синтепон

Настоящее фото товара Подушка "Афродита", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
14

Подушка "Афродита"