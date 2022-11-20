Товар в корзине. Перейти
Кресло Кристи сиреневое - фото 1Кресло Кристи сиреневое - фото 2Кресло Кристи сиреневое - фото 3Кресло Кристи сиреневое - фото 4Кресло Кристи сиреневое - фото 5

Кресло Кристи сиреневое

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Монарх коричневый
Стул Монарх коричневый
Следующий Стул Монарх серый
Стул Монарх коричневый

Характеристики товара

Описание

Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной вертикальной строчкой. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Высота подлокотников от пола составляет 61,5 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья478 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
7

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
2

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
15

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
4

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
15

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
3

Стул Мирэлла

Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
9

Стул Мирэлла Лайт

С этим товаром покупают
Ткань Виолетта, жаккардНастоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520
Оптовая цена
19

Ткань Виолетта, жаккард

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1904
5 390 ₽
20

Стул Такер, красный деревянный

Настоящее фото товара Стул медицинский Хит 20 мм, серебро, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
21

Стул медицинский Хит 20 мм, серебро, белый кожзам

Пуф PortofinoНастоящее фото товара Пуф Portofino, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
5

Пуф Portofino

Подстолье для барной стойкиНастоящее фото товара Подстолье для барной стойки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
10

Подстолье для барной стойки

Стул Мелтаус дуб, тон кленНастоящее фото товара Стул Мелтаус дуб, тон клен, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена
8

Стул Мелтаус дуб, тон клен

Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY»Настоящее фото товара Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY», произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена
11

Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY»

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром