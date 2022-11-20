Фотография Кресло Куб, ротанг от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Кресло Куб, ротанг

4.4
Оптовая цена
17 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Куб, ротанг
Кресло Куб, ротанг
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Кресло Куб, ротанг

4.4
17290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Вес8 кг
  • Цветбелый
  • Материалротанг
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья350/400 мм

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