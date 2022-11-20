Характеристики товара
Описание
Абсолютно эргономичное кресло Кури для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.
Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.
Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Кури - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!
При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.
Основные характеристики
- Высота1138/1248 мм
- Высота до сиденья376/486 мм
- Ширина674 мм
- Вес25 кг
- Материал каркасаалюминий, пластик
- Материал сиденьякожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки25 кг