Товар в корзине. Перейти
Кресло Кури, песочное - фото 1Кресло Кури, песочное - фото 2Кресло Кури, песочное - фото 3

Кресло Кури, песочное

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Капиата, черное
Кресло Капиата, черное
Следующий Кресло Кури, синее
Кресло Капиата, черное

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Кури для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Кури - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1138/1248 мм
  • Высота до сиденья376/486 мм
  • Ширина674 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий, пластик
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветрозовый, серый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Кури, синееНастоящее фото товара Кресло Кури, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
8

Кресло Кури, синее

Кресло Кури, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Кури, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
10

Кресло Кури, коричневое

Кресло Кури, черноеНастоящее фото товара Кресло Кури, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
5

Кресло Кури, черное

Кресло Шенди, красное Настоящее фото товара Кресло Шенди, красное , произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Кресло Шенди, красное

Кресло Шенди, светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Шенди, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
8

Кресло Шенди, светло-серый

Кресло Шенди, синееНастоящее фото товара Кресло Шенди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
11

Кресло Шенди, синее

Кресло Шенди, темно-сероеНастоящее фото товара Кресло Шенди, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
5

Кресло Шенди, темно-серое

Кресло Шенди, чёрноеНастоящее фото товара Кресло Шенди, чёрное, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
5

Кресло Шенди, чёрное

Кресло Карденанс, чёрноеНастоящее фото товара Кресло Карденанс, чёрное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
10

Кресло Карденанс, чёрное

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Варианты покрытия

Кресло Кури, песочное - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Кури, песочное - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Кури, песочное - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Кури, песочное - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
15

Кресло Swan, голубой

Настоящее фото товара Кресло Emily, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
14

Кресло Emily, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
12

Кресло Emily, синий

Стул АббаресНастоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
8

Стул Аббарес

В наличии 9 шт.
Стул Абвиль, бежевыйНастоящее фото товара Стул Абвиль, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
11

Стул Абвиль, бежевый

В наличии 30 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

С этим товаром покупают
Кресло СтаффордНастоящее фото товара Кресло Стаффорд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
7

Кресло Стаффорд

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул офисный Гирос, серыйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул офисный Гирос, серый

В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Кресло Изо на газлифте, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Кресло Изо на газлифте, пластик

Стул офисный Ross велюр синийНастоящее фото товара Стул офисный Ross велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59042
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул офисный Ross велюр синий

В наличии 100 шт.
President Кожа ЧерныйНастоящее фото товара President Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена
12

President Кожа Черный

Кресло College H-9152L-1/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-9152L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Кресло College H-9152L-1/Beige