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Кресло Ланция - фото 1

Кресло Ланция

11 оценок
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Кресло Камелия шоколад

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина880 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Ланция - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Ланция - обивка в цвете 0909
Кресло Ланция - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Ланция - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Ланция - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Ланция - обивка в цвете CreamCream
Кресло Ланция - обивка в цвете 666666
Кресло Ланция - обивка в цвете 0404
Кресло Ланция - обивка в цвете ecruecru
Кресло Ланция - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Ланция - обивка в цвете 1414
Кресло Ланция - обивка в цвете 88
Кресло Ланция - обивка в цвете 4141
Кресло Ланция - обивка в цвете 2626
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