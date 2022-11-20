Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина660 мм
- Глубина880 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
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Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Во Синий, пластиковый
Кресло Степ
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Диван прямой Лиссабон
Диван прямой Сильвио
Диван прямой Луиджи
Диван прямой Фанки
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Елочка из хвои Cozy
Офисный стеллаж Кассель
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден