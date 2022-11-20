Характеристики товара
Описание
Чопорный и концептуально минималистический дизайн кресла, отлично впишется в любое пространство. Каркас основания выполнен из высококачественной березовой фанеры, обеспечивающий легкость и, вместе с тем, надежность конструкции. Износостойкость обивки из экокожи и простота ухода, позволит долго и без труда наслаждаться этим предметом интерьера.
Угол наклона спинки—110°.
Длина подлокотника—585 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина950 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкамикровелюр Ophelia 1
- Материал каркасафанера
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия