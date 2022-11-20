Товар в корзине. Перейти
Кресло Leset Retro - фото 1Кресло Leset Retro - фото 2Кресло Leset Retro - фото 3Кресло Leset Retro - фото 4Кресло Leset Retro - фото 5Кресло Leset Retro - фото 6Кресло Leset Retro - фото 7Кресло Leset Retro - фото 8

Кресло Leset Retro

Артикул: CH-053-185
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Буфет Инвернесс 153 см
Буфет Инвернесс 153 см
Следующий Журнальный столик Рошель, палисандр
Буфет Инвернесс 153 см

Характеристики товара

Описание

Чопорный и концептуально минималистический дизайн кресла, отлично впишется в любое пространство. Каркас основания выполнен из высококачественной березовой фанеры, обеспечивающий легкость и, вместе с тем, надежность конструкции. Износостойкость обивки из экокожи и простота ухода, позволит долго и без труда наслаждаться этим предметом интерьера.

Угол наклона спинки—110°.
Длина подлокотника—585 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкамикровелюр Ophelia 1
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Ланция, произведённого компанией ChiedoCover
от71 280
Оптовая цена

Кресло Ланция

41
Настоящее фото товара Кресло Сити, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена

Кресло Сити

48
Настоящее фото товара Кресло Вейл, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Кресло Вейл

35
Настоящее фото товара Кресло - трон Честер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло - трон Честер

32
Распродажа
Кресло PEYTON серое в полоскуНастоящее фото товара Кресло PEYTON серое в полоску, произведённого компанией ChiedoCover
134 19021
167 790 ₽Оптовая цена

Кресло PEYTON серое в полоску

50
Настоящее фото товара Кресло Cubik, произведённого компанией ChiedoCover
от73 990
Оптовая цена

Кресло Cubik

37
Настоящее фото товара Кресло Lobby светло-коричневое с ножками в отделке венге, произведённого компанией ChiedoCover
от69 490
Оптовая цена

Кресло Lobby светло-коричневое с ножками в отделке венге

32
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая тканьНастоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань

59
Кресло Венус, синийНастоящее фото товара Кресло Венус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
71 090
Оптовая цена

Кресло Венус, синий

47
Распродажа
Кресло Декстер бежевоеНастоящее фото товара Кресло Декстер бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
14 99043
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер бежевое

46
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49035
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

92
В наличии 37 шт.
Стул Rome, пудровыйНастоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Rome, пудровый

59
В наличии 1 шт.
Стул Noemi, коричневыйНастоящее фото товара Стул Noemi, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Noemi, коричневый

66
В наличии 68 шт.
Распродажа
Стул Одди, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Одди, велюр коричневый

79
В наличии 3 шт.
Стул Витторио, коричнево-голубойНастоящее фото товара Стул Витторио, коричнево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Витторио, коричнево-голубой

57
В наличии 59 шт.
Кресло Soho, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Soho, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло Soho, коричневое

50
В наличии 24 шт.
Распродажа
Стул Алексис велюр винныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

94
В наличии 16 шт.
Распродажа
Стул Саранда графитовый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69019
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 17 шт.
Барный стул Nevada винтажный черныйНастоящее фото товара Барный стул Nevada винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Барный стул Nevada винтажный черный

11
В наличии 176 шт.
Стул Herman темный серо-коричневый, велюр, черный каркас Настоящее фото товара Стул Herman темный серо-коричневый, велюр, черный каркас , произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Herman темный серо-коричневый, велюр, черный каркас

5
В наличии 46 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Versace креслоНастоящее фото товара Versace кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от101 890
Оптовая цена

Versace кресло

43
Настоящее фото товара Кресло Portofino, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена

Кресло Portofino, лофт

49
Распродажа
Полукресло Лофт, малиновая кислота, ЖаккардНастоящее фото товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89021
22 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

36
Кресло-реклайнер Финита, коричневыйНастоящее фото товара Кресло-реклайнер Финита, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Финита, коричневый

50
Настоящее фото товара Кресло Marthan графитовое/ подлокотники светлые, произведённого компанией ChiedoCover
от76 990
Оптовая цена

Кресло Marthan графитовое/ подлокотники светлые

44
Кресло Тринити, молочный с принтомНастоящее фото товара Кресло Тринити, молочный с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
164 090
Оптовая цена

Кресло Тринити, молочный с принтом

41
Кресло Alex, велюр серыйНастоящее фото товара Кресло Alex, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 900
Оптовая цена

Кресло Alex, велюр серый

35
Кресло Halmar Avatar, серыйНастоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
Настоящее фото товара Комплект кресел Corfy Duo set, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Комплект кресел Corfy Duo set, бежевый

70
New
Кресло офисное EP-510 Black Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный

6

Товар в корзине

Кресло Leset Retro
Кресло Leset Retro
от 16 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49035
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

92
В наличии 37 шт.
Стул Rome, пудровыйНастоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Rome, пудровый

59
В наличии 1 шт.
Стул Noemi, коричневыйНастоящее фото товара Стул Noemi, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Noemi, коричневый

66
В наличии 68 шт.
Распродажа
Стул Одди, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Одди, велюр коричневый

79
В наличии 3 шт.