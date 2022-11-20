Кресло Leslie, серо-голубое, гусиная лапка

7 оценок

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Кресло Leslie, серо-голубое, гусиная лапка

4.3
75 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Глубина900 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина830 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота910 мм

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