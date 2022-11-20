Кресло-лежак Футон

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Кресло-лежак Футон

4.1
11 490 ₽
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Кресло-лежак Подушка 180х140см, Большая медведица
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Характеристики товара

Описание

Удобное кресло-трансформер "Футон". Подушка очень удобная и может легко трансформироваться в лежанку за минуту! Кресло выполнено из прочной и нежной мебельной ткани - велюра. В качестве наполнителя использован специальный измельченный пенополиуретан.

Размеры:
Длина в разложенном виде 175 см
Толщина 10-15 см
Внешний чехол: Вельвет
Наполнитель: ППУ

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Основные характеристики

  • Размер70х90 см
  • Допустимая нагрузка90 кг
  • Вес6 кг

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