Удобное кресло-трансформер "Футон". Подушка очень удобная и может легко трансформироваться в лежанку за минуту! Кресло выполнено из прочной и нежной мебельной ткани - велюра. В качестве наполнителя использован специальный измельченный пенополиуретан.
Размеры:
Длина в разложенном виде 175 см
Толщина 10-15 см
Внешний чехол: Вельвет
Наполнитель: ППУ
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