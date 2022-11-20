Большое и невероятно удобное кресло-лежак в виде гигантской подушки! Съемный внешний чехол невероятно удобно стирать в машине-автомате!
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Велюр
Наполнитель: Спецнаполнитель
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