Кресло-лежак Подушка 180х140см, Большая медведица

6 оценок

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Кресло-лежак Подушка 180х140см, Большая медведица

4.1
10 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Большое и невероятно удобное кресло-лежак в виде гигантской подушки! Съемный внешний чехол невероятно удобно стирать в машине-автомате!

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Велюр
Наполнитель: Спецнаполнитель

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Основные характеристики

  • Размер180х140см
  • Допустимая нагрузка195 кг
  • Вес6 кг

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