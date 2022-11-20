Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Изо Т
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Кресло Тим
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол кухонный TetChair
Стол кухонный Премьера
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Диван кровать Прованс