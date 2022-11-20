Фотография Кресло Linda, без покрытия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Linda, без покрытия

4.7
Оптовая цена
6 950 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло Linda, без покрытия
Кресло Linda, без покрытия
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло Linda, без покрытия

4.7
6950 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Сакалу
Стул Сакалу
Следующий Кресло Linda, капучино
Кресло Linda, капучино

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Длина620 мм
  • Глубина570 мм
  • Цвет4

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Лиль
Настоящее фото товара Подсветка Finelli черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подсветка Finelli черная
Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Беннет
Настоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Мельбурн
Настоящее фото товара Стол Регган, произведённого компанией ChiedoCover
45 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Регган
Настоящее фото товара Стол Компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Компаньон
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа Лофт 1
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденная группа Лофт 4
Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
15 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Чарли-С
Настоящее фото товара Стол Торре коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Торре коричневый

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Настоящее фото товара Кресло Grand, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
15 980 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Grand, коньяк
Настоящее фото товара Стул Lotos с подолкотниками, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 870 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
Настоящее фото товара Кресло Fronto, белое, произведённого компанией ChiedoCover
13 030 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Fronto, белое
Настоящее фото товара Кресло Atol, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
12 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Atol, капучино
Настоящее фото товара Кресло Fronto, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
11 460 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Fronto, капучино
Настоящее фото товара Кресло Liman, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
8 326 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Liman, без покрытия
Настоящее фото товара Кресло Liman, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
9 980 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Liman, капучино
Настоящее фото товара Кресло Primo, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Primo, капучино
Настоящее фото товара Кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Лотос
Настоящее фото товара Кресло Лотос-К, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лотос-К