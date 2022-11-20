Фотография Кресло Linda, капучино от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Linda, капучино

4.7
Оптовая цена
8 940 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло Linda, капучино
Кресло Linda, капучино
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло Linda, капучино

4.7
8940 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло Linda, без покрытия
Кресло Linda, без покрытия
Следующий Кресло Grand, коньяк
Кресло Grand, коньяк

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Длина620 мм
  • Глубина570 мм
  • Цвет9

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 200 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
22 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденный стол Алекс
Настоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
17 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный стол Аватар
Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
15 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный стол Джонни
Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
21 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Нико
Настоящее фото товара Обеденный стол Нико В, произведённого компанией ChiedoCover
24 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденный стол Нико В
Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино
Настоящее фото товара Стул Nikki серый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Nikki серый/ светло-серый

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Настоящее фото товара Стул Lotos с подолкотниками, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 870 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
Настоящее фото товара Кресло Fronto, белое, произведённого компанией ChiedoCover
13 030 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Fronto, белое
Настоящее фото товара Кресло Atol, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
12 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Atol, капучино
Настоящее фото товара Кресло Fronto, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
11 460 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Fronto, капучино
Настоящее фото товара Кресло Liman, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
8 326 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Liman, без покрытия
Настоящее фото товара Кресло Liman, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
9 980 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Liman, капучино
Настоящее фото товара Кресло Primo, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Primo, капучино
Настоящее фото товара Кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Лотос
Настоящее фото товара Кресло Лотос-К, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лотос-К
Настоящее фото товара Кресло Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Орфей