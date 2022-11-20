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Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань - фото 1Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань - фото 2Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань - фото 3

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 15

Вес 1 шт в упаковке, кг: 16,1

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья375 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина960 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияБеларусь

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