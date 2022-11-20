Характеристики товара
Описание
Вес изделия, кг: 15
Вес 1 шт в упаковке, кг: 16,1
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Ширина720 мм
- Глубина960 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияБеларусь
Вес изделия, кг: 15
Вес 1 шт в упаковке, кг: 16,1
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, бежевая кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, черная кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа