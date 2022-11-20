Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1000 мм
- Глубина850 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Джем
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Подстолье чугунное 3012
Кресло Бонни
Подставка для ног Буффало
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден