Материал: прессованная кожа, металл, пенополиуретан, пластик.
Материал каркаса: металл, пластик.
Материал наполнителя: пенополиуретан.
Материал обивки: прессованная кожа.
Размер: 81,5х 92x 94см
Высота сиденья: 23см
Максимальная нагрузка: 200кг
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