Кресло Лофт Lobster Chair

5 оценок

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Кресло Лофт Lobster Chair

4.3
64 820 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: прессованная кожа, металл, пенополиуретан, пластик.
Материал каркаса: металл, пластик.
Материал наполнителя: пенополиуретан.
Материал обивки: прессованная кожа.
Размер: 81,5х 92x 94см
Высота сиденья: 23см
Максимальная нагрузка: 200кг

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина870 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Высота1100 мм

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