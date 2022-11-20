Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Спинка и подлокотники кресла перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета темный табак
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