Кресло LORRAINE

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло LORRAINE

4.9
144 490 ₽180 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло CHLOE
Кресло CHLOE
Следующий Кресло CHLOE серое
Кресло CHLOE серое

Характеристики товара

Описание

Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Спинка и подлокотники кресла перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета темный табак

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1420 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина1120 мм
  • Обивкаткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 16, произведённого компанией ChiedoCover
1 920
Оптовая цена
15

Чехол для стола 16

Настоящее фото товара Чехол на скамью, произведённого компанией ChiedoCover
960
Оптовая цена
9

Чехол на скамью

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
8

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 800
Оптовая цена
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

В наличии 50 шт.
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Чехол для стола 23, свадебный, кораллНастоящее фото товара Чехол для стола 23, свадебный, коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
12

Чехол для стола 23, свадебный, коралл

Другие товары из раздела мягкие кресла оптом

Кресло SANCTUARYНастоящее фото товара Кресло SANCTUARY, произведённого компанией ChiedoCover
145 89040
242 890 ₽Оптовая цена
15

Кресло SANCTUARY

Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPERНастоящее фото товара Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPER, произведённого компанией ChiedoCover
121 39040
202 290 ₽Оптовая цена
13

Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPER

Кресло PEYTON серое в полоскуНастоящее фото товара Кресло PEYTON серое в полоску, произведённого компанией ChiedoCover
134 19021
167 790 ₽Оптовая цена
15

Кресло PEYTON серое в полоску

Полукресло Шарри коричневый велюр AmoreНастоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
7

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore