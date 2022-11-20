Товар в корзине. Перейти
Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный - фото 1Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный - фото 2Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный - фото 3Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный - фото 4Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный - фото 5

Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный

Артикул: CH-052-511
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Mars LB Ткань Черный
Кресло Mars LB Ткань Черный
Следующий Кресло Lotus S11 Экокожа Черный/Красный
Кресло Mars LB Ткань Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1280/1360 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/550 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный сталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Ana, произведённого компанией ChiedoCover
от67 990
Оптовая цена
32

Кресло Ana

Кресло HeraНастоящее фото товара Кресло Hera, произведённого компанией ChiedoCover
от74 990
Оптовая цена
34

Кресло Hera

Настоящее фото товара Кожаное кресло Oliver, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
36

Кожаное кресло Oliver

Настоящее фото товара Кресло без подлокотников Hola, произведённого компанией ChiedoCover
от67 990
Оптовая цена
50

Кресло без подлокотников Hola

Кресло DelpНастоящее фото товара Кресло Delp, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
31

Кресло Delp

Кресло ArkoНастоящее фото товара Кресло Arko, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена
35

Кресло Arko

Кресло Tea без полокотниковНастоящее фото товара Кресло Tea без полокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от77 990
Оптовая цена
39

Кресло Tea без полокотников

Кресло CapitaНастоящее фото товара Кресло Capita, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена
47

Кресло Capita

Настоящее фото товара Кресло с одним подлокотником Hola, произведённого компанией ChiedoCover
от70 990
Оптовая цена
44

Кресло с одним подлокотником Hola

Настоящее фото товара Кресло Cubik, произведённого компанией ChiedoCover
от73 990
Оптовая цена
37

Кресло Cubik

С этим товаром покупают

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
45

Чехол для стола 03

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Распродажа
Чехол для стола 05, D80см, H110смНастоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽
45

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 550 шт.
Чехол 22 для коктейльного стола, золотойНастоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
42

Чехол 22 для коктейльного стола, золотой

Чехол для стола 03, темно-синийНастоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
48

Чехол для стола 03, темно-синий

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
38

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из раздела мягкие кресла

Кресло YorkНастоящее фото товара Кресло York, произведённого компанией ChiedoCover
от40 309
Оптовая цена
33

Кресло York

Настоящее фото товара Кресло Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
45

Кресло Квадрат

Настоящее фото товара Кресло Portofino, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена
49

Кресло Portofino, лофт

Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дубНастоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
49

Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб

Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синееНастоящее фото товара Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена
34

Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее

В наличии 4 шт.
Кресло Swan Chair красный, натуральная кожаНастоящее фото товара Кресло Swan Chair красный, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от57 390
Оптовая цена
46

Кресло Swan Chair красный, натуральная кожа

Кресло Lexi, розовыйНастоящее фото товара Кресло Lexi, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
46

Кресло Lexi, розовый

В наличии 14 шт.
Кресло Арни, шенилл синийНастоящее фото товара Кресло Арни, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
33

Кресло Арни, шенилл синий

Кресло Рэмо дуб, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Рэмо дуб, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
34

Кресло Рэмо дуб, коричневое

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка чернаяНастоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
31

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

Товар в корзине

Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный
Кресло Lotus S9 Экокожа Зеленый/Черный
от 17 490
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
45

Чехол для стола 03

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Распродажа
Чехол для стола 05, D80см, H110смНастоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽
45

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 550 шт.
Чехол 22 для коктейльного стола, золотойНастоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
42

Чехол 22 для коктейльного стола, золотой