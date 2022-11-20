Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1280/1360 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470/550 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный сталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый, черный
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