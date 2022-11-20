Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Длина930 мм
- Глубина920 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Гарда
Подстолье чугунное Равин Круглое
Кресло Денвер, антрацит
Подставка для ног Чандлер
Кресло Бриджит
Кресло Сити
Кресло Честерфилд Style
Кресло Честерфилд Комб
Кресло Роберто
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден