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Кресло Лучия

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Длина930 мм
  • Глубина920 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Лучия - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Лучия - обивка в цвете 0909
Кресло Лучия - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Лучия - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Лучия - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Лучия - обивка в цвете CreamCream
Кресло Лучия - обивка в цвете 666666
Кресло Лучия - обивка в цвете 0404
Кресло Лучия - обивка в цвете ecruecru
Кресло Лучия - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Лучия - обивка в цвете 1414
Кресло Лучия - обивка в цвете 88
Кресло Лучия - обивка в цвете 4141
Кресло Лучия - обивка в цвете 2626
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