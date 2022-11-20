Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина790 мм
- Глубина790 мм
- Вес21.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветжелтый
- Страна изготовленияЕвропа
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