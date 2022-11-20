Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина760 мм
- Длина760 мм
- Вес19 кг
- Объем0.47 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
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Кресло Харис синий
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