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Кресло Медальон Люкс - фото 1

Кресло Медальон Люкс

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Глубина сиденья: 50 см

Высота: 100 см

Ширина: 50 см

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Популярные варианты обивки

Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 0909
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете CreamCream
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 666666
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 0404
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете ecruecru
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 1414
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 88
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 4141
Кресло Медальон Люкс - обивка в цвете 2626
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