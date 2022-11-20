Характеристики товара
Описание
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 100 см
Ширина: 50 см
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 100 см
Ширина: 50 см
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Лофт-12 М
Стул Лофт-12 НМ
Покрывало PMP-21
Покрывало PMO-04
Конфигурация складных столов №1
Люстра Cecilia 8
Люстра Cecilia 6
Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе
Стул пластиковый Mork на ножках
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден