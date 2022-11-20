Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина800 мм
- Вес4/5 кг
- Материал сиденьярогожка
Кресло-мешок Кокон, велюр
Кресло-мешок Кокон, рогожка
Кресло-мешок Босс Токио
Кресло-мешок Босс Африка
Кресло-мешок Босс, Марвел
Кресло Босс Мажор
Кресло-мешок Эбру Босс
Кресло-мешок Эбру БинБэг
Офисный стеллаж Дьёр
Офисный стеллаж Тулуза
Офисный стеллаж Лион
Офисный стеллаж Нант
Офисный стеллаж Ницца
Офисный стеллаж Страсбург
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден