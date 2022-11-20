Кресло-мешок БинБэг Токио

11 оценок

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Кресло-мешок БинБэг Токио

4.7
5 190 ₽
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Кресло-мешок Эбру БинБэг

Характеристики товара

Описание

Яркое и харизматичное кресло-мешок из фактурной ткани - рогожки. Восхитительные оттенки, роскошные переливы на складках материала

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Рогожка мебельная
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Размер120 х 85 см
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Вес5 кг

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