Яркое и харизматичное кресло-мешок из фактурной ткани - рогожки. Восхитительные оттенки, роскошные переливы на складках материала
Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Рогожка мебельная
Наполнитель: Полистирол
Стул Ким
Стул Hercules малахит
Стул Мелисса велюр бордовый
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Стул VARESE синий
Стул Pod, зеленый, поворотный
Стул Uno, бархат синий/ ножки чёрный профиль
Диван Сорренто 4
Диван Фьюджи 2
Диван Сорренто 3
Диван Сорренто 2
Диван Фьюджи
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)