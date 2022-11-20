Кресло-мешок Босс Африка

12 оценок

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Кресло-мешок Босс Африка

4.7
4 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло-мешок Африка привнесет частицу экзотики в Ваш дом! Яркое и оригинальное переплетение узоров порадует глаз любого, кто сделает свой выбор в пользу именно этой модели. Особенно эта расцветка нравится детям: поэтому, купив это кресло-мешок, вы подарите своему ребенку привлекательное, стильное и мягкое место для отдыха и игр! Привлекательны и другие его характеристики: полистирол внутри и приятнейший на ощупь мебельный жаккард снаружи обеспечат Вам абсолютный комфорт. Мебельный жаккард также очень прочен, долговечен и не позволит краске слезть и потерять яркость. К тому же, двойной чехол упрощает правила эксплуатации кресла, защищая наполнитель от повреждения и просыпания. Особого ухода изделие не требует, а вес всего в 4кг позволит без труда перемещать его по квартире и перевозить
Несмотря на свою расцветку, кресло-мешок Африка абсолютно универсально и прекрасно впишется в любой интерьер, даже в офисные помещения! Поэтому, сделав решение приобрести именно это кресло-мешок, Вы никогда не будете разочарованы: кресло-мешок Африка обладает не только великолепным внешним видом, но и удивительной мягкостью, способной подарить Вашему телу потрясающее расслабление!

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Жаккард мебельный
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Размер150 х 100 см
  • Допустимая нагрузка140 кг
  • Вес5 кг

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