Кресло-мешок Босс, Марвел

9 оценок

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Кресло-мешок Босс, Марвел

4.6
8 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло-мешок приятных оттенков в мебельном шенилле. Отличается повышенной износоустойчивостью.
Внешний чехол кресла изготовлен из превосходного мягкого шенилла, одно прикосновение к нему подарит вам массу приятных ощущений.
Внешний чехол дублирован изнутри синтепоном, что добавит больше мягкости, а так же подарит пышность креслу

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Шенилл мебельный
Наполнитель: Спецнаполнитель

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Основные характеристики

  • Размер150 х 100 см
  • Допустимая нагрузка250 кг
  • Вес6 кг

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