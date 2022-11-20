Кресло-мешок приятных оттенков в мебельном шенилле. Отличается повышенной износоустойчивостью.
Внешний чехол кресла изготовлен из превосходного мягкого шенилла, одно прикосновение к нему подарит вам массу приятных ощущений.
Внешний чехол дублирован изнутри синтепоном, что добавит больше мягкости, а так же подарит пышность креслу
Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Шенилл мебельный
Наполнитель: Спецнаполнитель
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