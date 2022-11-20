Яркое и харизматичное кресло-мешок из фактурной ткани - рогожки. Восхитительные оттенки, роскошные переливы на складках материала
Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Рогожка мебельная
Наполнитель: Полистирол
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