Бескаркасное кресло-мешок серии Эбру - эталон качества и комфорта в линейке бескаркасных кресел! Удобная посадка гарантирована благодаря превосходному крою изделия. Усиленный внутренний чехол с водоотталкивающим покрытием расширяет границы дозволенного :) Кресло доступно в 2 размерах!
Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Велюр
Наполнитель: Спецнаполнитель
Стул Malawi, синий, тк.BL86
Полукресло Шарри
Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа
Стул Marratxí, оранжевый
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