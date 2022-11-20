Кресло-мешок Эбру БинБэг

13 оценок

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Кресло-мешок Эбру БинБэг

4.4
4 890 ₽
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Кресло-мешок БинБэг Токио
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Характеристики товара

Описание

Бескаркасное кресло-мешок серии Эбру - эталон качества и комфорта в линейке бескаркасных кресел! Удобная посадка гарантирована благодаря превосходному крою изделия. Усиленный внутренний чехол с водоотталкивающим покрытием расширяет границы дозволенного :) Кресло доступно в 2 размерах!

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Велюр
Наполнитель: Спецнаполнитель

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Основные характеристики

  • Допустимая нагрузка150 и 220 кг

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