Кресло-мешок Эбру Босс

11 оценок

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Кресло-мешок Эбру Босс

4.1
6 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бескаркасное кресло-мешок серии Эбру - эталон качества и комфорта в линейке бескаркасных кресел! Удобная посадка гарантирована благодаря превосходному крою изделия. Все линии и обводы выдержаны в классических правилах компании. Усиленный внутренний чехол с водоотталкивающим покрытием расширяет границы дозволенного :) Кресло доступно в 2 размерах!

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Велюр
Наполнитель: Спецнаполнитель

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Основные характеристики

  • Допустимая нагрузка220 кг
  • Вес6 кг

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