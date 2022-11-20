Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина900 мм
- Глубина1100 мм
- Вес4/5 кг
- Материал сиденьявелюр
Кресло-мешок Кокон, рогожка
Кресло-мешок Босс Токио
Кресло-мешок Босс Африка
Кресло-мешок Босс, Марвел
Кресло Босс Мажор
Кресло-мешок Эбру Босс
Кресло-мешок Эбру БинБэг
Офисный стеллаж Дьёр
Офисный стеллаж Тулуза
Офисный стеллаж Лион
Офисный стеллаж Нант
Офисный стеллаж Ницца
Офисный стеллаж Страсбург
Офисный стеллаж Монпелье
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден