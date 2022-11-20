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Кресло-мешок Maserrati, велюр

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес1/2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка100

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