Кресло-мешок Облако

9 оценок

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Кресло-мешок Облако

4.6
13 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Огромное и нереально мягкое кресло-диван «Облако» - это революционно новая модель
альтернативной мебели! Бескаркасное кресло-мешок «Облако» в настоящее время доступно в нескольких расцветках. Кресло невероятно мягкое, ну просто не передать словами насколько! Оно просто обволакивает вас, как нежное ... облако! Кресло подстраивается под вас и уверенно держит заданную форму. Внутренний чехол в комплектации. Внешний можно легко постирать в домашних условиях

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Замша искусственная
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Размер90х120 см
  • Допустимая нагрузка300 кг
  • Вес15 кг

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