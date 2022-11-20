Огромное и нереально мягкое кресло-диван «Облако» - это революционно новая модель
альтернативной мебели! Бескаркасное кресло-мешок «Облако» в настоящее время доступно в нескольких расцветках. Кресло невероятно мягкое, ну просто не передать словами насколько! Оно просто обволакивает вас, как нежное ... облако! Кресло подстраивается под вас и уверенно держит заданную форму. Внутренний чехол в комплектации. Внешний можно легко постирать в домашних условиях
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Замша искусственная
Наполнитель: Полистирол
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