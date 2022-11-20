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Кресло Милена - фото 1Кресло Милена - фото 2

Кресло Милена

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Тумба прикроватная Доменика

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина1160 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.80 м3
  • Вес упаковки46 кг

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