Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Ширина1160 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.80 м3
- Вес упаковки46 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Lazzoli 1902
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный
Стул прозрачный X-Treme S прозрачный
Обеденный стул Чико, светло-розовый
Стул Кьявари, с мягким сиденьем
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден