Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Длина1050 мм
- Глубина1000 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL
Диван Манчестер
Диван Гарда
Диван пластиковый Sabinas Basic
Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден