Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина640 мм
- Глубина790 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Текс, белый, черные ножки
Стул Vicky, латте
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул пластиковый Moon, черный, красный
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул прозрачный Gyza