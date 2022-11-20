Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасабук
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветоранжевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки17 кг
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул складной Торни, белый
Кресло - глайдер Данхилл
Диван из ротанга Агирре 3-х местный, шоколад
Диван Бриджит, розовый
Журнальный стол 40*40 Таун серебро
Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke
Консоль Таун 115*30 серебро
Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke
Журнальный стол 120*60 Таун серебро
Стол Лофт Эгоист
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден