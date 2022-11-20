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Кресло Мурано - фото 1

Кресло Мурано

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасабук
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки17 кг

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