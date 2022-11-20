Товар в корзине. Перейти
Кресло Мурриерта, бежевое - фото 1Кресло Мурриерта, бежевое - фото 2Кресло Мурриерта, бежевое - фото 3

Кресло Мурриерта, бежевое

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Оскар
Диван Оскар
Следующий Кресло Мурриерта, коричневое
Диван Оскар

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Мурриерта для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Мурриерта - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1231/1315 мм
  • Высота до сиденья496/580 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьясетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Мурриерта, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Мурриерта, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена
11

Кресло Мурриерта, коричневое

Кресло Мурриерта, черноеНастоящее фото товара Кресло Мурриерта, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена
5

Кресло Мурриерта, черное

Кресло Кусакабе, серыйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
15

Кресло Кусакабе, серый

Кресло Кусакабе, черныйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
8

Кресло Кусакабе, черный

Кресло Кусакабе, черное плюсНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черное плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
15

Кресло Кусакабе, черное плюс

Кресло Кусакабе, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
6

Кресло Кусакабе, бежевое

Кресло Кусакабе, темно-бордовоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, темно-бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
12

Кресло Кусакабе, темно-бордовое

Кресло Кусакабе, темно-коричневоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
6

Кресло Кусакабе, темно-коричневое

Кресло Картман, белоеНастоящее фото товара Кресло Картман, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, белое

Кресло Картман, молочноеНастоящее фото товара Кресло Картман, молочное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
15

Кресло Картман, молочное

Варианты покрытия

Кресло Мурриерта, бежевое - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Мурриерта, бежевое - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Другие товары из разделапо цене
Кресло Картман, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Картман, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, бежевый

Кресло Картман, темно-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Картман, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
11

Кресло Картман, темно-бежевый

Кресло Картман, серыйНастоящее фото товара Кресло Картман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
10

Кресло Картман, серый

Кресло Картман, светло-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Картман, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, светло-коричневый

Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
11

Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками

Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый

Кресло для офиса МГ-19 черныйНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
9

Кресло для офиса МГ-19 черный

Paris Ткань БежевыйНастоящее фото товара Paris Ткань Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
15

Paris Ткань Бежевый

Стул Авранш, коричневыйНастоящее фото товара Стул Авранш, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
12

Стул Авранш, коричневый

В наличии 1 шт.
Стул COLLEGE SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ)Настоящее фото товара Стул COLLEGE SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
9

Стул COLLEGE SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ)

Кресло поворотное Shell, голубой, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Shell, голубой, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
7 89023
10 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Shell, голубой, ткань