Товар в корзине. Перейти
Кресло Мурриерта, черное - фото 1Кресло Мурриерта, черное - фото 2Кресло Мурриерта, черное - фото 3

Кресло Мурриерта, черное

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мурриерта, коричневое
Кресло Мурриерта, коричневое
Следующий Кресло Кусакабе, серый
Кресло Мурриерта, коричневое

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Мурриерта для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Мурриерта - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1231/1315 мм
  • Высота до сиденья496/580 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьясетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Кусакабе, серыйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
15

Кресло Кусакабе, серый

Кресло Кусакабе, черныйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
8

Кресло Кусакабе, черный

Кресло Кусакабе, черное плюсНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черное плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
15

Кресло Кусакабе, черное плюс

Кресло Кусакабе, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
6

Кресло Кусакабе, бежевое

Кресло Кусакабе, темно-бордовоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, темно-бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
12

Кресло Кусакабе, темно-бордовое

Кресло Кусакабе, темно-коричневоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
6

Кресло Кусакабе, темно-коричневое

Кресло Картман, белоеНастоящее фото товара Кресло Картман, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, белое

Кресло Картман, молочноеНастоящее фото товара Кресло Картман, молочное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
15

Кресло Картман, молочное

Кресло Картман, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Картман, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, бежевый

Кресло Картман, темно-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Картман, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
11

Кресло Картман, темно-бежевый

Варианты покрытия

Кресло Мурриерта, черное - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Мурриерта, черное - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Другие товары из разделаофисная мебель класса люкс
Кресло Картман, серыйНастоящее фото товара Кресло Картман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
10

Кресло Картман, серый

Кресло Картман, светло-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Картман, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
6

Кресло Картман, светло-коричневый

Кресло Картман, темно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Картман, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
11

Кресло Картман, темно-коричневый

Кресло Картман, черныйНастоящее фото товара Кресло Картман, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
13

Кресло Картман, черный

Стул АррадонНастоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
14

Стул Аррадон

Стул АрнегиНастоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
9

Стул Арнеги

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79032
6 990 ₽
14

Стул-кресло Самба, белый

В наличии 51 шт.
Кресло игровое TopChairs Racer Premium синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99054
29 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее

В наличии 5 шт.
Drift Full CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Drift Full CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
5

Drift Full CF Экокожа Черный

В наличии 4 шт.
Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Стул Pulsante Roll экокожа желтая PU стул мастера на колесахНастоящее фото товара Стул Pulsante Roll экокожа желтая PU стул мастера на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
10

Стул Pulsante Roll экокожа желтая PU стул мастера на колесах

В наличии 3 шт.
Стул GRACEНастоящее фото товара Стул GRACE, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул GRACE

Стул Атлант крафтНастоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
6

Стул Атлант крафт